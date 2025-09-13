Врач развеяла миф о лечении бронхита

Лор Джапаридзе: Антибиотики не являются обязательной частью лечения бронхита

Антибиотики не являются обязательной частью лечения острого бронхита, и в большинстве случаев назначение таких препаратов не требуется, заявила врач-оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе. Популярный миф о лечении этого заболевания она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

«Острый бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов, которое в девяти случаях из десяти вызвано вирусной инфекцией, например, аденовирусами, вирусами гриппа и парагриппа. В таких ситуациях антибиотики не только бесполезны, но и могут навредить, нарушив баланс микрофлоры и повысив устойчивость бактерий», — предупредила врач.

Назначение антибактериальных препаратов оправдано только при доказанном бактериальном воспалении, добавила она. При этом сам диагноз «острый бронхит» не является автоматическим показанием к курсу антибиотиков.

Еще одним распространенным заблуждением Джапаридзе назвала представление о том, что изменение цвета мокроты при бронхите указывает на бактериальную инфекцию. По ее словам, желтые или зеленоватые выделения — это следствие естественного процесса, а не доказательство бактериального воспаления.

Реальным признаком присоединения бактериальной инфекции, по словам врача, может быть повторное ухудшение состояния после кратковременного улучшения. В таких случаях врач может принять решение о назначении антибиотиков.

