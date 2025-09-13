Россия
17:31, 13 сентября 2025Россия

Глава Башкирии подтвердил атаку дрона на НПЗ

Глава Башкирии Хабиров подтвердил пожар после падения дрона на НПЗ «Башнефти»
Платон Щукин
Фото: Telegram-канал Радия Хабирова

Принадлежащий «Башнефти» нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Уфе подверся атаке беспилотников, один из которых упал на территории предприятия и вызвал пожар. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Башкирии Радий Хабиров.

Чиновник уточнил, что один дрон обнаружили до подлета к предприятию, за ним только следили, после чего охрана НПЗ открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Масштаб последствий падения уточняется, на месте происшествия работают правоохранительные органы и руководство компании.

«Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют», — заключил глава региона.

До этого в социальных сетях жители Уфы опубликовали видеоролики, на которых видно, как дрон самолетного типа летит к предприятию и взрывается там, после чего начинается пожар. Перед этим отмечалось, что в ряде районов республики пропали мобильная связь и интернет.

В последние два месяца российские НПЗ регулярно подвергаются атаке БПЛА, из-за чего некоторые из них вынуждены ограничивать переработку и уходить на срочные ремонты. На этом фоне биржевая стоимость бензина выросла до исторического максимума, а Петербургская биржа вынуждена была изменить правила торгов для сдерживания оптовых цен.

    Все новости