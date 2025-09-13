Мир
08:05, 13 сентября 2025Мир

Просьбы главы ЕК выделить деньги Украине назвали позором

Филиппо назвал позором просьбы главы ЕК фон дер Ляйен выделить деньги Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Очередное заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении денег Украине стало позором для Европы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем YouTube-канале.

«[Фон дер Ляйен] зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — сказал депутат.

Филиппо добавил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Евросоюза выделить деньги на выплаты военных Вооруженных сил Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя ЕК из-за своих милитаристских взглядов. По его словам, политик также пригрозила сократить финансирование для стран, которые не поддерживают политику Брюсселя.

7 сентября фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.

