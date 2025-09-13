Филиппо назвал позором просьбы главы ЕК фон дер Ляйен выделить деньги Украине

Очередное заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении денег Украине стало позором для Европы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем YouTube-канале.

«[Фон дер Ляйен] зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — сказал депутат.

Филиппо добавил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Евросоюза выделить деньги на выплаты военных Вооруженных сил Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фон дер Ляйен должна покинуть пост председателя ЕК из-за своих милитаристских взглядов. По его словам, политик также пригрозила сократить финансирование для стран, которые не поддерживают политику Брюсселя.

7 сентября фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.