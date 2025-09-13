Россия
16:33, 13 сентября 2025Россия

Путин открыл новый Национальный космический центр

Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин официально открыл в Москве новый Национальный космический центр (НКЦ). Об этом сообщает ТАСС.

«Поздравляю всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к нашей космической отрасли. Поздравляю с сегодняшним событием и желаю успехов», — сказал президент.

В церемонии открытия нового центра, прошедшей в ситуационном центре НКЦ, также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Строительство комплекса стало частью проекта по реорганизации промзоны, расположенной на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Ранее Путин, выступая в московском парке «Зарядье» по случаю Дня города, призвал сделать все, чтобы оставить страну в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

