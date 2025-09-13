Российский фельдшер успешно принял роды в полевых условиях

Фельдшер из Уфы Рустам Гарифуллин успешно принял роды в полевых условиях

Российский фельдшер Рустам Гарифуллин успешно принял роды в полевых условиях. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, 8 сентября бригада подстанции скорой помощи в Уфе во главе с Гарифуллиным оперативно отреагировала на вызов, который поступил в 10:45 утра. На месте медработник обнаружил роженицу, которая находилась в состоянии активных потуг.

Оценив ситуацию, Гарифуллин решил незамедлительно принимать роды. В результате в 11:15 на свет появился мальчик, состояние которого по шкале Апгар составила 5/7 баллов.

