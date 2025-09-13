Спорт
22:38, 13 сентября 2025Спорт

Российская шахматистка Горячкина обыграла соперника-мужчину

Российская шахматистка Горячкина обыграла израильтянина Гельфанда на Grand Swiss
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла соперника-мужчину — израильтянина Бориса Гельфанда на турнире Grand Swiss. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Горячкина играла черными фигурами. Партия завершилась победой россиянки на 41-м ходу. В другом поединке россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с хорватом Иваном Шаричем.

1 июля стало известно, что Горячкина выступит на мужском турнире Grand Swiss-2025 в Узбекистане. Спортсменка запросила уайлд-кард на участие в мужском турнире вместо женского.

Grand Swiss-2025 проходит в Самарканде с 3 по 16 сентября. Шахматисты, занявшие первое и второе места, получат возможность выступить на мужском и женском турнирах претендентов 2026 года.

Международная шахматная федерация разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2026 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в том случае, если до этого не будет принято другое решение.

