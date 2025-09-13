Россия
Российский офицер семь месяцев сливал ВСУ координаты подразделений ВС РФ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Экс-офицер Вооруженных сил России (ВС РФ) Лев Ступников, который семь месяцев корректировал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) против своих сослуживцев, родом из казахстанского города Караганда, где появился на свет в 1999 году, пишет RT.

Он проходил службу в 36-й мотострелковой дивизии ВC РФ, в рядах которой участвовал в специальной военной операции.

Добровольно и круглосуточно офицер передавал противнику координаты расположений сослуживцев и занимался разрушительной деятельностью изнутри.

В предательстве и передаче данных о сослуживцах Ступникова обвинило одно из подразделений «Ахмата» — «группа Аида». Отряд опубликовал кадры, на которых человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ интервьюера, украинского журналиста Дмитрия Карпенко, о своем предательстве и подтверждает сказанное.

