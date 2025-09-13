Интернет и СМИ
Симоньян назвала управляющую США силу

Евгений Силаев
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Роль президента США ограничена, так как Соединенными Штатами управляет так называемое «глубинное государство». Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Русский ковчег» на телеканале «Спас».

«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки - это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые четыре года менять. Ну, максимум восемь лет. Вот ее и меняют», — сказала Симоньян.

В качестве примера работы управляющей США силы Симоньян привела тюрьму Гуантанамо. Она напомнила, что закрыть ее обещал еще Барак Обама, однако ни он, ни последующие американские лидеры этого не сделали.

Ранее экономист Джеффри Сакс назвал конфликт на Украине «проектом глубинного государства».

