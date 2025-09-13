Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:55, 13 сентября 2025Силовые структуры

Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой вышла на свободу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Евгения Хасис, соучастница убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Хасис была освобождена в конце августа 2025 года из колонии в Мордовии. За ней установлен административный надзор.

В январе 2022 года Верховный суд повторно признал законным приговор бывшим членам неонацистской экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никите Тихонову и Евгении Хасис, но исключил из него наказание за незаконный оборот оружия и использование поддельного документа за истечением сроков давности.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве в январе 2009 года. Тихонова и Хасис задержали в ноябре того же года. В апреле 2011 года присяжные признали их виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой. В мае Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис признали его соучастницей и приговорили к 18 годам тюрьмы, позднее срок сократили на два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили, что ВС России смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали трубу для наступления на Купянск

    Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

    Эксперт заявил о неготовности ЕС и НАТО отправлять свои войска на Украину

    На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

    Путин призвал к укреплению взаимодействия между писателями

    В Польше рассказали о разрушительных последствиях из-за одного решения Украины

    На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

    В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты

    Российский боец рассказал о поведении в плену польских наемников

    Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости