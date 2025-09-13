Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой вышла на свободу

Евгения Хасис, соучастница убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Хасис была освобождена в конце августа 2025 года из колонии в Мордовии. За ней установлен административный надзор.

В январе 2022 года Верховный суд повторно признал законным приговор бывшим членам неонацистской экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никите Тихонову и Евгении Хасис, но исключил из него наказание за незаконный оборот оружия и использование поддельного документа за истечением сроков давности.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве в январе 2009 года. Тихонова и Хасис задержали в ноябре того же года. В апреле 2011 года присяжные признали их виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой. В мае Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис признали его соучастницей и приговорили к 18 годам тюрьмы, позднее срок сократили на два года.