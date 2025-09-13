Россия
08:05, 13 сентября 2025Россия

Средства ПВО сбили БПЛА в российском регионе

Анохин: Средства ПВО сбили 3 БПЛА в Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы», — написал губернатор Смоленской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября сбили 42 украинских БПЛА.

Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинский БПЛА повредил здание больницы в Красноармейском районе. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

