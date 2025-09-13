Бывший СССР
Украина начнет ограничивать мобильный интернет

Генштаб ВСУ рассматривает возможность ограничений интернета во время тревог
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom  

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает возможность полных или частичных ограничений доступа к мобильному интернету во время воздушных тревог. Об этом сообщает «Общественное».

«Смысл в таких мероприятиях есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил собеседник издания в Генштабе ВСУ.

По его словам, подобные ограничения могут быть эффективны для борьбы с дронами, оборудованными камерой, поскольку для их работы необходима высокоскоростная передача данных. В то же время беспилотники, на которых камер нет, от таких мер практически не пострадают.

Ранее стало известно, что командование ВСУ ввело систему бонусов и поощрений, полагающихся военным за уничтожение экипажей российских танков.

