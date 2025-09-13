Бывший СССР
ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей

ВСУ ввели систему бонусов и поощрений за уничтожение российских экипажей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввело систему бонусов и поощрений, полагающихся военным за ликвидацию экипажей российских танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танка группировки «Днепр» с позывным Депутат.

«Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги, по уничтожению именно не техники, а танкистов — самого экипажа», — сказал он.

Офицер добавил, что никого из российских танкистов факт охоты на них со стороны украинских солдат не пугает. Он также отметил, что в первую очередь ВСУ стараются уничтожить командира танка, затем механика-водителя, и третьим — наводчика.

В ночь на 12 сентября Украина осуществила один из самых масштабных с начала года налетов БПЛА. Над российскими регионами было уничтожено свыше 220 дронов.

