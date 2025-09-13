Украинский генерал заявил о маленьких шансах «победить» Россию

Генерал СБУ Вовк: Шансы Украины «победить» Россию без войск Запада весьма малы

Шансы Украины «победить» Россию без привлечения к участию в боевых действиях войск стран Запада весьма малы. Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Если нам не дадут людей, я имею в виду вооруженные силы наших партнеров, у нас очень мало шансов победить Россию. (…) Давайте будем откровенны, об этом все знают, просто многие боятся это говорить», — отметил он.

По словам Вовка, западным странам, на его взгляд, следует выделить для Украины по 10-20 тысяч военных в полной экипировке, с оружием и военной техникой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Кит Келлог — гораздо более мощная система противовоздушной обороны, чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева.