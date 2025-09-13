Урганта заметили на корпоративе в России

Урганта увидели на корпоративе на курорте «Абзаково»

Телеведущего Ивана Урганта заметили на корпоративе, который проходил на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Отмечается, что на курорте корпоратив устроил разработчик программного обеспечения. Урганта позвали туда в качестве ведущего.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее Ургант выступил на курорте Форте-деи-Марми в Италии с программой «Живой Ургант», где пошутил про работу на Первом канале. Во время творческого вечера 9 августа Ургант выступал с номерами, в частности, пел переделанные известные песни. В программе также участвовали юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и музыканты.