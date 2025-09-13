Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:29, 13 сентября 2025Интернет и СМИ

Урганта заметили на корпоративе в России

Урганта увидели на корпоративе на курорте «Абзаково»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Телеведущего Ивана Урганта заметили на корпоративе, который проходил на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Отмечается, что на курорте корпоратив устроил разработчик программного обеспечения. Урганта позвали туда в качестве ведущего.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее Ургант выступил на курорте Форте-деи-Марми в Италии с программой «Живой Ургант», где пошутил про работу на Первом канале. Во время творческого вечера 9 августа Ургант выступал с номерами, в частности, пел переделанные известные песни. В программе также участвовали юморист Александр Гудков, актриса и юмористка Екатерина Варнава и музыканты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

    В России увеличили пошлину на ввоз пива из недружественных стран

    Преданный болельщик «Ак Барса» пропал без вести

    Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

    Украина начнет ограничивать мобильный интернет

    Риелтор отсудил у фирмы компенсацию за недостаточно представительный рабочий стол

    Урганта заметили на корпоративе в России

    В США раскрыли неожиданную правду о Макроне и конфликте на Украине

    У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости