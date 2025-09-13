В Госдуме раскрыли новые требования к приложениям банков

Немкин: Мобильные приложения банков с 1 октября будут сообщать о мошенничестве

Мобильные приложения с 1 октября смогут сообщать о мошеннических переводах. Новые требования к программам раскрыл член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что с 1 октября вступают в силу новые требования Банка России, согласно которым в приложениях появится функционал, позволяющий подать заявление о мошеннических переводов.

«Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», — подчеркнул Немкин.

По его словам, новый функционал ускорит реакцию банков и правоохранительных органов на эпизоды мошенничества.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие современные смартфоны.