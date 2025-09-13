Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:16, 13 сентября 2025Наука и техника

В Госдуме раскрыли новые требования к приложениям банков

Немкин: Мобильные приложения банков с 1 октября будут сообщать о мошенничестве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Мобильные приложения с 1 октября смогут сообщать о мошеннических переводах. Новые требования к программам раскрыл член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что с 1 октября вступают в силу новые требования Банка России, согласно которым в приложениях появится функционал, позволяющий подать заявление о мошеннических переводов.

«Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», — подчеркнул Немкин.

По его словам, новый функционал ускорит реакцию банков и правоохранительных органов на эпизоды мошенничества.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие современные смартфоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к БПЛА в Польше

    Вдова соратника Трампа назвала мужа мучеником

    Вучич раскрыл потраченную спецслужбами на протесты в Сербии сумму

    Вдова соратника Трампа рассказала о его прижизненных планах

    Министр обороны Германии запрашивал помощь Украине больше одобренной

    В Госдуме раскрыли новые требования к приложениям банков

    На Западе назвали возможные сроки ужесточения Евросоюзом визового режима для россиян

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей

    СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости