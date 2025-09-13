Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 13 сентября 2025Россия

В Госдуме захотели повысить надбавку к пенсии до уровня МРОТ

В Госдуме захотели повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня МРОТ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Государственной Думе захотели повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Инициативу разработала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект предлагает установить надбавку к пенсиям после 80 лет равной МРОТ, который по состоянию на 2025 год равен 22 440 рублей.

Слуцкий объяснил, что мера поможет усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями. «Дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — добавил он.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получение пенсии. Она отметила, что декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о гарантиях безопасности для Зеленского в случае приезда в Москву

    Генштаб ВСУ отреагировал на данные о повторении Россией операции «Поток»

    Каллас предложила защищать ЕС с помощью кнута и пряника

    Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

    Келлог встретился в Киеве с Умеровым

    Еще одна страна задумалась об отправке войск на Украину

    В Германии указали на серьезную уязвимость перед Россией

    Женщина высказалась об отвратительной привычке мужчин в спортзалах и вызвала споры в сети

    Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

    Опрос выявил «будущего» президента Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости