В Киеве посетовали на планы НАТО

Политолог Портников: Усиление ПВО стран НАТО означает ослабление Украины

Киевский политолог Виталий Портников в статье для издания Espreso посетовал на планы НАТО усилить свою противовоздушную оборону (ПВО). По его словам, это будет означать ослабление Украины.

«Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность», — подчеркнул эксперт.

Портников добавил, что усиление европейской обороны будет происходить за счет средств, которые планировались выделить Киеву.

Ранее стало известно, что в Польше запущена операция НАТО под названием «Восточный страж». Ее целью стало усиление обороны восточного фланга на фоне массового прилета беспилотников на польскую территорию.