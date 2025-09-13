Бывший СССР
В ЛНР ушел из жизни закрывший жену от дрона ВСУ волонтер

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) ушел из жизни волонтер Андрей Лагерь, который закрыл жену от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин в своем Telegram.

Он рассказал, что полученные мужчиной травмы в результате удара беспилотника оказались слишком серьезными. При этом Колягин выразил соболезнования родным и близким Лагеря.

Известно, что волонтер на протяжении трех лет обеспечивал базовой потребностью в продуктах питания жителей отдаленных территорий. «Неоднократно подвергался обстрелам, но не бросал людей — доставлял еду, тепло и поддержку тем, кто остался в освобожденных территориях городского округа Первомайск. Его мужество и бескорыстие — пример настоящего гражданского долга», — написал Колягин.

Ранее в сентябре средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в российском регионе.

