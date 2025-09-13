Интернет и СМИ
В Польше рассказали о разрушительных последствиях из-за одного решения Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aliaksandra Yadzeshka / Unsplash

Решение украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Отмечается, что уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинской молодежи, въезжающей в Польшу – 10,6 тысячи человек.

По словам польского генерала Романа Полько, Украина опустошена длительным конфликтом. Он подчеркнул, что армия страны уничтожена, поэтому многие молодые граждане сбегают в Польшу, чтобы выжить.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.

    Все новости