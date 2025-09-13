Россия
В России призвали привлекать к ответственности западные СМИ

Дмитриев призвал привлекать к ответственности западные СМИ после смерти Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава РФПИ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка призвал привлечь западные СМИ к ответственности. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев отметил, что в субботу, 13 сентября, на платформе Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, появилось видео с девушкой, которая призвала восстановить законы, регулирующие ответственность СМИ в стране.

В этом видео она также предложила назвать закон в честь Кирка, подчеркнув, что в настоящее время США находятся на опасном пути из-за СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию.

«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — говорится в сообщении Дмитриева.

Ранее ФБР начало проверку на наличие сообщника у Тайлера Робинсона, считающегося основным подозреваемым в убийстве Кирка. На такое предположение ведомство натолкнуло видео с домофона, где видно, как человек, похожий на Робинсона, говорит по телефону после покушения.

