В российском городе неизвестный напал на пенсионерку и собаку

В Нефтекамске неизвестный напал на 82-летнюю пенсионерку и собаку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В башкирском Нефтекамске неизвестный напал на 82-летнюю пенсионерку и ее собаку. Об этом сообщает издание «Подъем».

Мужчина подошел к женщине с собакой на поводке, оттолкнул пенсионерку и начал бить питомца об столб. У пса диагностировали сильные ушибы, рассказала активистка, связавшаяся с семьей пострадавшей.

«Шел мимо бабушки с собакой и начал говорить о том, что его где-то и когда-то покусала собака, показывал ей шрам на ноге и говорил, чтобы собака была в наморднике, а бабушке сказал: "Да ты скоро сдохнешь все равно"», — рассказала собеседница издания.

Неизвестного ищет полиция.

Ранее стало известно, что в частном пансионате Санкт-Петербурга 94-летняя женщина забила до смерти соседку по комнате. Отмечается, что пенсионерка напала на 84-летнюю потерпевшую и стала наносить ей побои утром 26 августа. Драку разняла сотрудница пансионата.

