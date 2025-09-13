Мир
В США раскрыли неожиданную правду о Макроне и конфликте на Украине

Профессор Сакс: Макрон возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Terese Suarez / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на самом деле возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО, а не Россию, в чем он признавался в кулуарных беседах. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс итальянской газете Il Fatto quotidiano.

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО. Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно», — указал исследователь.

С соответствующим заявлением Сакс выступил по окончании дебатов, которые итальянское издание проводило по тематике украинского кризиса.

Ранее на сессии Восточного экономического форума «Повестка развития ООН после 2030 года» Сакс заявил, что Запад не заинтересован в устойчивом развитии мира. По его словам, сейчас в мире происходит стремительное разрушение связей западного мира с остальными странами, а глобального консенсуса по теме развития не наблюдается.

