Военкор показал кадры дуэли дронов

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал кадры дуэли дронов

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал кадры дуэли дронов. Соответствующий ролик опубликован в его Telegram-канале.

«При появлении дрона противника наш беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель. Далее этот же трос используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ», — написал Поддубный.

Ранее в сентябре военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области. Он подчеркнул, что по данным украинских источников, офицера ликвидировали в стрелковом бою.