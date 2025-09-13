Бывший СССР
Военкор показал кадры дуэли дронов

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал кадры дуэли дронов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал кадры дуэли дронов. Соответствующий ролик опубликован в его Telegram-канале.

«При появлении дрона противника наш беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель. Далее этот же трос используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ», — написал Поддубный.

Ранее в сентябре военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области. Он подчеркнул, что по данным украинских источников, офицера ликвидировали в стрелковом бою.

