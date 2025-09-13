Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 13 сентября 2025Мир

Поляки стали записываться на военные сборы из-за России

Reuters: Из-за российской угрозы популярность военных сборов в Польше удвоилась
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

С 2022 года жители Польши стали в два раза чаще добровольно записываться на военные сборы, что связано с беспокойством по поводу потенциального конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на главу Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегожа Вавжинкевича сообщает Reuters.

По его словам, за семь месяцев этого года на подготовку записались 20 тысяч человек, к концу года их количество должно достигнуть 40 тысяч. В дальнейшем участники сбора могут пойти на профессиональную военную службу, записаться в территориальную оборону или остаться в резерве.

Одна из участниц сборов, проходящих поблизости от Калининградской области, рассказала, что таким образом хочет подготовиться к новой реальности. У женщины есть 13-летний сын, за которого она готова сражаться в случае нападения.

Польша отказалась от всеобщей воинской повинности с 2010 года, однако с 2022-го начала укрепление обороны. Возвращения к обязательному призыву пока не планируется, но Варшава готовит программу подготовки военных и резервистов к возможным военным действиям.

Ранее сообщалось, что после инцидента с дронами, проникшими на польскую территорию, НАТО начинает операцию «Восточный страж». Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что охвачен будет весь восточный фланг альянса, от Крайнего Севера до Черного моря и Средиземноморья.

В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал два условия «серьезных санкций» против России

    Поляки стали записываться на военные сборы из-за России

    В МИД рассказали о договоренностях России и Украины

    В ЛНР ушел из жизни закрывший жену от дрона ВСУ волонтер

    ВС России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2»

    Собянин пообещал удвоить протяженность метро Москвы

    Украинские гимнасты снялись с международного турнира из-за Мельниковой

    Дезертиров ВСУ предложили отпускать в Белоруссию

    Трамп придумал новую меру в конфликте на Украине

    Родченков признался в проблемах с психикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости