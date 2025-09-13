Поляки стали записываться на военные сборы из-за России

Reuters: Из-за российской угрозы популярность военных сборов в Польше удвоилась

С 2022 года жители Польши стали в два раза чаще добровольно записываться на военные сборы, что связано с беспокойством по поводу потенциального конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на главу Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегожа Вавжинкевича сообщает Reuters.

По его словам, за семь месяцев этого года на подготовку записались 20 тысяч человек, к концу года их количество должно достигнуть 40 тысяч. В дальнейшем участники сбора могут пойти на профессиональную военную службу, записаться в территориальную оборону или остаться в резерве.

Одна из участниц сборов, проходящих поблизости от Калининградской области, рассказала, что таким образом хочет подготовиться к новой реальности. У женщины есть 13-летний сын, за которого она готова сражаться в случае нападения.

Польша отказалась от всеобщей воинской повинности с 2010 года, однако с 2022-го начала укрепление обороны. Возвращения к обязательному призыву пока не планируется, но Варшава готовит программу подготовки военных и резервистов к возможным военным действиям.

Ранее сообщалось, что после инцидента с дронами, проникшими на польскую территорию, НАТО начинает операцию «Восточный страж». Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что охвачен будет весь восточный фланг альянса, от Крайнего Севера до Черного моря и Средиземноморья.

В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.