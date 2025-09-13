ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

Махонин: Беспилотник атаковал предприятие в Губахе Пермского края

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал предприятие в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме», — написал он.

Глава края призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также отметил, что им ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее стало известно, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столбом дыма.