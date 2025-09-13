Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании сбежал от военкомов

Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании ORF сбежал от военкомов, ему удалось покинуть территориальный центр комплектования (ТЦК), где его удерживали несколько дней. Об этом сообщил руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц, передает телеканал OE24.
«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — пояснил Вершютц.
Он добавил, что мужчина вместе с супругой провели ночь в машине в лесу, опасаясь задержания, после чего вместе с адвокатом уехали в Киев.
Оператора Андрея Непоседова задержали и увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК) Тернопольской области, когда он ехал на съемку по заданию руководства.
Мужчина ушел в ВСУ добровольцем в 2022 году, получил ранение и уволился из армии, после чего работал на австрийскую телекомпанию. После задержания от него требовали пройти медкомиссию, удерживали несколько дней и не давали встретиться с адвокатом. ORF потребовала освободить своего сотрудника и обратилась в МИД Австрии и посольство в Киеве за помощью.