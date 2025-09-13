Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 13 сентября 2025Бывший СССР

Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании сбежал от военкомов

Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании ORF сбежал из ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании ORF сбежал от военкомов, ему удалось покинуть территориальный центр комплектования (ТЦК), где его удерживали несколько дней. Об этом сообщил руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц, передает телеканал OE24.

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — пояснил Вершютц.

Он добавил, что мужчина вместе с супругой провели ночь в машине в лесу, опасаясь задержания, после чего вместе с адвокатом уехали в Киев.

Оператора Андрея Непоседова задержали и увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК) Тернопольской области, когда он ехал на съемку по заданию руководства.

Мужчина ушел в ВСУ добровольцем в 2022 году, получил ранение и уволился из армии, после чего работал на австрийскую телекомпанию. После задержания от него требовали пройти медкомиссию, удерживали несколько дней и не давали встретиться с адвокатом. ORF потребовала освободить своего сотрудника и обратилась в МИД Австрии и посольство в Киеве за помощью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Трансляция с протестов в Лондоне собрала несколько миллионов просмотров

    На киевской нефтебазе раздался взрыв

    Модники вспомнили об эстетике Tumblr girls. Почему молодежь вдруг решила вернуться в 2014 год?

    Зеленский согласился на встречу лидеров в любом формате по предложению Трампа

    Утонул заслуженный врач РСФСР

    Стало известно о количестве участников антимигрантского протеста в Лондоне

    Задержанный на Украине оператор австрийской телекомпании сбежал от военкомов

    Эрдоган заявил о кризисе турецкой оппозиции

    Глава МВД Британии Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости