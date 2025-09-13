Спорт
13:49, 13 сентября 2025Спорт

Зидан нашел новую работу

El Nacional: Тренер Зинедин Зидан возглавит сборную Франции по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emmanuele Ciancaglini/ Ciancaphoto Studio / Getty Images

Зинедин Зидан договорился о назначении на пост главного тренера сборной Франции по футболу. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, специалист должен возглавить национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Он сменит на этом посту Дидье Дешама.

Ранее 56-летний Дешам сообщил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира. Специалист напомнил, что работал в команде рекордное количество времени, однако никогда не думал о личных достижениях. Он возглавляет сборную Франции с 2012-го: при нем команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также сыграла в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате и Суперкубке Испании.

