Американский телеведущий предложил бороться с бездомными с помощью смертельных инъекций

Брайан Килмид извинился за свое жестокое заявление в адрес психически больных
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид оказался в центре скандала после резонансного заявления в прямом эфире. Комментируя происшествие, во время которого психически больной бездомный расправился с украинской беженкой Ириной Заруцкой, он заявил, что от подобных людей нужно избавляться, упомянув «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Слова телеведущего вызвали волну возмущения среди зрителей и бурную критику в сети.

После скандала Килмид принес публичные извинения, назвав свое высказывание «крайне бездушным». Он подчеркнул, что понимает разницу между преступниками и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и признал, что многие бездомные заслуживают помощи и сострадания.

Ранее скандал разгорелся вокруг британских телеведущих Эда Боллса и Сюзанны Рид из шоу Good Morning Britain на телеканале ITV. Во время интервью с Заком Полански они засыпали его вопросами интимного характера, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

