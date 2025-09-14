Американский телеведущий предложил бороться с бездомными с помощью смертельных инъекций

Брайан Килмид извинился за свое жестокое заявление в адрес психически больных

Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид оказался в центре скандала после резонансного заявления в прямом эфире. Комментируя происшествие, во время которого психически больной бездомный расправился с украинской беженкой Ириной Заруцкой, он заявил, что от подобных людей нужно избавляться, упомянув «принудительную смертельную инъекцию или что-то в этом роде». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Слова телеведущего вызвали волну возмущения среди зрителей и бурную критику в сети.

После скандала Килмид принес публичные извинения, назвав свое высказывание «крайне бездушным». Он подчеркнул, что понимает разницу между преступниками и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и признал, что многие бездомные заслуживают помощи и сострадания.

