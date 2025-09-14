Мир
23:34, 13 сентября 2025

Эрдоган заявил о кризисе турецкой оппозиции

Эрдоган заявил, что оппозиция в Турции находится в состоянии запустения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Оппозиция в Турции загнала себя в «водоворот» и продолжает в нем барахтаться, «борясь за кресло». Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«По правде говоря, эта оппозиция находится в состоянии запустения. Они продолжают барахтаться в водовороте, в который сами себя загнали. Борьба, хаос, кризис», — сказал турецкий лидер, подчеркнув, что представители оппозиции почти слились с кризисом.

Эрдоган также заявил, что власти страны не допустят «раскачивания улиц». Так он прокомментировал стычки оппозиции и полицейских в Стамбуле.

О массовых митингах в столице Турции, в ходе которых происходили стычки оппозиционеров и представителей власти, сообщалось 8 сентября.

