Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 14 сентября 2025Россия

Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью за ночь сбили 12 БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Смоленская область ночью подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она была успешно отражена, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 БПЛА. «Повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал», — написал чиновник.

Он также призвал жителей города соблюдать правила безопасности, в частности, не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения и сообщать о находке по номеру 112.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 80 дронов ВСУ над регионами России и Азовским морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

    Де Голль оценил последствия санкций против России

    Раскрыты подробности внедрения цифрового рубля

    ВСУ ночью попытались атаковать территорию России 80 дронами

    Ребенок в очередной раз попал в базу украинской базы «Миротворец»

    В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве отказаться от нефти из России

    Американский наемник ВСУ вернулся в США и начал сбор денег на лечение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости