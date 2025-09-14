Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью за ночь сбили 12 БПЛА

Смоленская область ночью подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она была успешно отражена, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Всего средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 БПЛА. «Повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал», — написал чиновник.

Он также призвал жителей города соблюдать правила безопасности, в частности, не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения и сообщать о находке по номеру 112.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 80 дронов ВСУ над регионами России и Азовским морем.