Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|4-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Крылья Советов
Сегодня
14:30 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
09:32, 14 сентября 2025Спорт

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Боксер Теренс Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Теренс Кроуфорд (справа)

Теренс Кроуфорд (справа). Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом и стал чемпионом мира во втором среднем весе. Трансляцию вел Netflix.

Поединок прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей. Таким образом, Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Также ему вручили первый в истории перстень WBC абсолютного чемпиона мира.

Это пятая весовая категория, в которой Кроуфорд завоевал титул: ранее он был чемпионом в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весе, а в полусреднем и первом полусреднем становился абсолютным чемпионом.

Кроуфорд остается непобежденным: на его счету 42 победы, 31 из них — нокаутом. В активе Альвареса 63 победы, 39 из которых нокаутом, три поражения и два поединка, которые завершились вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Путин наградил Медведева орденом

    Второй за утро тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти

    Переданные ВСУ польские танки сгорали после первого попадания

    В России заявили о бессмысленности рыночной ипотеки

    В Болгарии прошли протесты против введения евро

    Российского генерал-лейтенанта заключили под стражу за взятку

    В российском регионе силы ПВО сбили пять украинских БПЛА

    Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

    Россиянин побывал в Китае и описал впечатления словами «всем на тебя абсолютно наплевать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости