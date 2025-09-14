Боксер Теренс Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом и стал чемпионом мира во втором среднем весе. Трансляцию вел Netflix.

Поединок прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей. Таким образом, Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Также ему вручили первый в истории перстень WBC абсолютного чемпиона мира.

Это пятая весовая категория, в которой Кроуфорд завоевал титул: ранее он был чемпионом в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весе, а в полусреднем и первом полусреднем становился абсолютным чемпионом.

Кроуфорд остается непобежденным: на его счету 42 победы, 31 из них — нокаутом. В активе Альвареса 63 победы, 39 из которых нокаутом, три поражения и два поединка, которые завершились вничью.