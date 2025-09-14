Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 14 сентября 2025Россия

Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

Медведев: Разрушенные населенные пункты Курской области будут восстановлены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Все населенные пункты Курской области, которые пострадали и обезлюдели из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны быть восстановлены. Такое обещание дал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты, которые сейчас безлюдны», — сказал он, подчеркнув, что власти сделают это.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителям домов вне приграничья, которые утратили имущество из-за атак ВСУ, выплатят компенсацию в размере 195 тысяч рублей. До этого он попросил президента России Владимира Путина продлить выплаты для жителей курского приграничья до момента, пока те не вернутся в свои дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Стало известно о приближении российских военных к Северску

    Глава МИД Польши заявил об отсутствии желающих воевать с Россией

    Выборы в России сочли проходившими фактически в боевых условиях

    В Европе нарушат законы ради военного производства Украины

    Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании за 120 миллионов долларов

    Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

    На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

    ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

    Россиянин выместил злобу на самокаты и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости