Reuters: Во время антимигрантского протеста в Лондоне ранили 26 полицейских

Во время митинга в Лондоне активисты ранили 26 полицейских, пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.

Как отметил источник, четверо из пострадавших получили серьезные травмы. «Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Издание добавило, что полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Ранее полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на акции правых сил. В Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте.