Мотоциклист врезался в корову и не пережил столкновения

В США столкновение с коровой убило юного мотоциклиста

В США 18-летний мотоциклист не заметил корову на дороге, врезался в нее и не пережил столкновения. Об этом сообщает 21 Alive News.

Гейвинн Паттерсон поздней ночью ехал по дороге в штате Огайо 4 сентября. По всей видимости, в какой-то момент юный водитель отвлекся и не заметил животное, стоявшее на проезжей части.

Полиция прибыла на место происшествия на Ривер Стикс Роуд около трех часов ночи. Корова также не выжила в результате столкновения. Патрульные продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Ранее пожилую женщину затоптало стадо коров в Швейцарии. По предварительным данным, 91-летняя пастушка пыталась перевести стадо через узкий участок дороги.