На Украине сообщили о повреждении Трипольской ТЭС

Депутат Верховной Рады Нагорняк: Ремонт Трипольской ТЭС пошел насмарку

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил о повреждении Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом он рассказал в эфире телеканала «Киев-24», передает ТАСС.

Депутат сообщил, что 8 сентября Трипольская ТЭС была сильно повреждена. В результате, по его словам, ремонтные работы, которые велись на станции, «пошли насмарку».

8 сентября украинские СМИ написали о взрывах в районе Трипольской ТЭС. После этого в некоторых районах Киева и области наблюдались перебои с электроснабжением.

В апреле 2024 года Трипольская ТЭС была полностью разрушена. В турбинном цехе произошел масштабный пожар. После этого власти Украины выделили деньги для ее ремонта.