Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:58, 14 сентября 2025Экономика

Экономист рассказал об осовобождении одной выплаты от налога

Экономист Косов: Выплату сотрудникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Выплату от предприятий сотрудникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ, это окажет благотприятный эффект, заявил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Косов, пишет «Прайм».

По мнению экономиста, мера будет полезна для граждан, работодателей и для рынка труда в целом. «При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, работодатели получат новый инструмент привлечения и удержания сотрудников.

С 1 января 2026 года выплата от предприятий при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов.

Ранее в Госдуме предложили освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

    Экономист рассказал об осовобождении одной выплаты от налога

    На Западе заявили об осознании Польшей истинной сущности НАТО

    В Госдуме сочли чрезмерной нагрузку российских школьников

    Зеленский призвал НАТО жестко ответить России на дроны в Польше

    Раскрыта схема-ловушка Киева для набора пехотинцев

    Российские войска за неделю заняли новые позиции в Сумской области

    Россиян предупредили о серьезных последствиях сбора некоторых грибов

    Вероятность восстания на Украине оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости