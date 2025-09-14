Экономист рассказал об осовобождении одной выплаты от налога

Экономист Косов: Выплату сотрудникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ

Выплату от предприятий сотрудникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ, это окажет благотприятный эффект, заявил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Косов, пишет «Прайм».

По мнению экономиста, мера будет полезна для граждан, работодателей и для рынка труда в целом. «При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, работодатели получат новый инструмент привлечения и удержания сотрудников.

С 1 января 2026 года выплата от предприятий при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов.

Ранее в Госдуме предложили освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ.