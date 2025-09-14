Раскрыты подробности инцидента с беспилотником в Румынии

Министр Румынии Моштяну: Российский БПЛА не сбили, он улетел в сторону Украины

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушивший воздушное пространство страны и, возможно, принадлежащий России, не был сбит. Его слова передает телеканал Antena 3.

«Он не был сбит, радары обнаружили его и показали, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись в воздух и увидели его, они были близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, но в какой-то момент он улетел в сторону Украины», — раскрыл подробности инцидента глава румынского ведомства.

О том, что воздушное пространство Румынии нарушил беспилотник, сообщалось 13 сентября. Инцидент произошел в районе города Тулча, вблизи границы с Украиной. Уточнялось, что БПЛА не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. В Румынии заявили, что дрон принадлежит России.

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве обвинили в случившемся Москву. Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось.