Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 14 сентября 2025Мир

Раскрыты подробности инцидента с беспилотником в Румынии

Министр Румынии Моштяну: Российский БПЛА не сбили, он улетел в сторону Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетНаселение России:

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom  

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушивший воздушное пространство страны и, возможно, принадлежащий России, не был сбит. Его слова передает телеканал Antena 3.

«Он не был сбит, радары обнаружили его и показали, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись в воздух и увидели его, они были близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, но в какой-то момент он улетел в сторону Украины», — раскрыл подробности инцидента глава румынского ведомства.

О том, что воздушное пространство Румынии нарушил беспилотник, сообщалось 13 сентября. Инцидент произошел в районе города Тулча, вблизи границы с Украиной. Уточнялось, что БПЛА не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. В Румынии заявили, что дрон принадлежит России.

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве обвинили в случившемся Москву. Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин наградил Медведева орденом

    Глава ЦИК высказалась о жалобах на выборах

    Пушилин рассказал об улучшении позиций в Днепропетровской области

    Кадыров высказался о наградах сына

    Российский судья найден мертвым

    Раскрыты подробности инцидента с беспилотником в Румынии

    Вызвавшую тревогу в Европе реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше объяснили

    Кроуфорд оценил победу над Альваресом и статус абсолютного чемпиона мира

    Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

    Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости