Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

NYT: Трамп выдвинул Европе условие, которое вряд ли будет выполнено

Условие против России, которое выдвинул президент США Дональд Трамп Европе, назвали невыполнимым. Такое мнение выразила обозреватель Мэгги Хаберман в статье для американской газеты The New York Times (NYT).

«Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он хотел бы, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие вряд ли будет выполнено, и Трамп и его советники знают об этом», — написала обозреватель.

Хаберман отметила, что крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны — Венгрия и Турция, лидерами которых Трамп восхищается. По ее словам, нет никаких указаний на то, что они планируют прекратить закупки.

«Большинство других европейских стран уже значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них по-прежнему завозят российский природный газ, о котором Трамп не упомянул», — добавила автор статьи.

О том, что Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, стало известно 4 сентября. В ходе разговора американский президент также заявил, что Европа должна оказать экономическое давление на Китай за якобы его финансовую поддержку России в военных действиях.