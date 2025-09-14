Предполагаемый убийца Кирка пошутил о покушении на политика

NYT: Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон пошутил, что это сделал его двойник

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирка, во время обсуждения случившегося со знакомыми пошутил, что это сделал его двойник. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что на следующий день после нападения на Кирка знакомый Робинсона отправил в групповой чат опубликованные ФБР снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве активиста, намекнув на причастность Робинсона к произошедшему. В ответ тот пошутил, что стрелявший в политика был его двойником.

После этого участники переписки начали обсуждать возможность выдать Робинсона полиции за вознаграждение в 100 тысяч долларов. «Только если мне достанется доля», — прокомментировал предложение подозреваемый.

12 сентября стало известно о задержании Робинсона. Он отказался признать вину.