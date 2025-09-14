Из жизни
Итальянец выступил за Россию на чемпионате по рытью могил

В составе команды России на чемпионате по рытью могил оказался итальянец
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

Гражданин Италии принял участие в международном чемпионате по рытью могил в Венгрии в составе команды России. Об этом рассказал Telegram-каналу «Подъем» директор Новосибирского крематория Борис Якушин.

По его словам, иностранец оказался в составе российской команды из-за сложностей с получением шенгенских виз по «предложению коллег». «Один итальянец и один русский, который живет и работает в Италии. Ребята молодые, такие очень очаровательные, непосредственные», — рассказал он.

Директор Новосибирского крематория отметил, что зрители поддерживали команду, несмотря на последнее место. «Отношение, наверное, к России даже от этого лучше стало, потому что все-таки принято Россию представлять такой агрессивной страной, а здесь Россию представлял итальянец, это немножко открытие такое», — резюмировал Якушин.

Ранее участники из России впервые приехали на международный чемпионат по рытью могил. По словам участников турнира, такие соревнования помогают привлечь внимание к профессии.

