Прожившего 16 лет в России украинца лишили гражданства за дискредитацию армии

Прожившего 16 лет в России украинца лишили гражданства за дискредитацию ВС РФ

Прожившего в РФ 16 лет украинца лишили российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

52-летний Иван Паламарчук из Львовской области получил российский паспорт в 2009 году и поселился в Набережных Челнах. Однако выяснилось, что мужчина в соцсетях выступал против специальной военной операции (СВО) и агитировал за Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Управление ФСБ по Татарстану признало мужчину угрозой для нацбезопасности страны и лишило его гражданства. У Паламарчука есть 90 дней на обжалование решения, по истечении этого срока его выдворят из России через Грузию.

В августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили гражданства России. Его обвинили в «пропаганде этносепаратизма» и закрыли въезд в РФ.