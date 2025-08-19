Силовые структуры
12:00, 19 августа 2025Силовые структуры

Главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России

Sputnik: Главу азербайджанской диаспоры Урала Ханкишиева лишили гражданства РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alii Sher / Shutterstock / Fotodom

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили гражданства России. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным агентства, Ханкишиев обвиняется в «пропаганде этносепаратизма». Ему закрыли въезд в РФ.

Предварительно, паспорт главы азербайджанской общины Урала аннулировала Федеральная служба безопасности России. Официально эта информация пока никак не подтверждена.

Ранее в Воронеже суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры региона и совладельца самого большого рынка города Юсифа Халилова.

