Лидер еще одной азербайджанской диаспоры задержан в российском городе

В Воронеже суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры Халилова за взятку

В Воронеже суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры региона и совладельца самого большого рынка города Юсифа Халилова. Об этом пишет Mash.

По данным Mash, в марте Халилов дал взятку в размере 300 тысяч рублей врачу, чтобы помочь сыну уклониться от армии. Часть суммы мужчина передал через посредника, а 100 тысяч перевел на карту.

Мужчина отказался от дачи показаний, вину он не признает.

1 июля группа спецназа пришла домой к Халилову с обысками. Уже тогда сообщалось о его задержании, но официальных подтверждений этому не было.

Юсиф Халилов является совладельцем Алексеевского рынка, самого крупного в Воронеже, он также владеет рестораном «Ярды Superbar».