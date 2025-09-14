Россиянка выбросила из окна семимесячного котенка

Mash: Москвичка выбросила семимесячного котенка с четвертого этажа жилого дома

В Москве 50-летняя женщина, разорвавшая отношения с 70-летним сожителем, выбросила его семимесячного котенка из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шотландский вислоухий кот по кличке Тайсон получил перелом челюсти и лапы, черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов. Соседи утверждают, что после падения животного хозяйка даже не подошла к окну и не спустилась вниз, а спокойно продолжила курить на балконе. Помочь малышу вызвались жильцы дома. Котенка отвезли в клинику, где ему сделали две операции.

Сейчас Тайсон идет на поправку и ждет новых хозяев. В отношении его бывшей хозяйки жильцы готовят заявление о жестоком обращении с животными.

Ранее в Санкт-Петербурге кот едва не устроил пожар в квартире хозяев. Питомец ночью включил сенсорную плиту, пройдясь по ней лапами, из-за чего загорелся пластиковый аэрогриль.