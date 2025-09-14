Российский судья найден мертвым

В Иркутске нашли мертвым пропавшего судью Курца

В Иркутске нашли пропавшего российского судью мертвым. Об этом сообщили в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.

В пресс-службе инстанции сообщили о гибели пропавшего 3 сентября судьи Николая Курца. Прощание с ним пройдет 16 сентября.

Последний раз его видели на мосту через Ангару. 37-летний судья ушел из дома в ночь на 3 сентября. Через полчаса камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту в Иркутске. В местных правоохранительных органах сообщили, что его смерть носит «некриминальный характер».

Ранее сообщалось, что пропал российский судья. Последний раз его видели ночью на мосту.