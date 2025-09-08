В Иркутске пропал судья Николай Курц, он мог покончить с собой

В Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц — вероятно, он мог свести счеты с жизнью. О случившемся сообщило издание Baza.

Как стало известно, последний раз его видели на мосту через Ангару. По имеющимся данным, 37-летний судья ушел из дома в ночь на 3 сентября. Через полчаса камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту в Иркутске. Как уточнили источники издания в местных правоохранительных органах, смерть Курца подтверждена, она носит «некриминальный характер». Тело судьи, по предварительным данным, пока не найдено.

Коллеги между тем предполагают, что мужчину могли подтолкнуть к уходу из жизни личные причины, не связанные с работой.

Николай Курц был назначен судьей Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа указом президента от 8 ноября 2023 года. Он входил в коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

В Волгоградской области жестоко расправились с федеральным судьей

Это произошло в августе в Камышине. Мужчину с ножом в голове обнаружили на Советской улице. Жертвой оказался Василий Ветлугин — он рассматривал гражданские дела. На его теле нашли множество телесных повреждений.

Как сообщалось, с судьей могли расправиться из ревности. По данным Baza, муж таким образом мог отомстить за измену супруги. Злоумышленник приревновал к судье свою жену, подкараулил его возле Камышинского районного суда и жестоко расправился. Опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов отметил, что на данном этапе следствие не связывает расправу с судейской должностью жертвы. Юрист напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности.

Центральный районный суд Волгограда арестовал 47-летнего жителя Камышина, обвиняемого в расправе. Он признал вину.