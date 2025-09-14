Мир
Российского посла вызвали в МИД Румынии после заявлений о беспилотниках

Посла РФ Липаева вызвали в МИД Румынии после сообщений о БПЛА
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что румынская сторона передала протест. Дипломаты посчитали произошедшее недопустимым и безответственным, добавив, что это является нарушением государственного суверенитета Румынии.

От российской стороны потребовали «принять немедленно все меры для того, чтобы в будущем избежать нарушения воздушного пространства Румынии».

Ранее Министерство обороны Румынии заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, и вскоре он покинул воздушное пространство Румынии.

