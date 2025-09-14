Румыния заявила о нарушении воздушного пространства страны

Румыния заявила о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань»

Министерство обороны Румынии заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Герань» Вооруженных сил России. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии в субботу, 13 сентября, в 18:05 (время совпадает с московским) и был перехвачен двумя истребителями F-16, выполнявшими воздушное патрулирование в северной части Добруджи», — заявили в румынском Минобороны.

Как утверждается, пилоты получили разрешение на удар по БПЛА, однако не стали сбивать цель. Беспилотник вскоре покинул воздушное пространство Румынии и улетел на территорию Украины.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сбитые над территорией страны 10 сентября дроны оказались пустышками.