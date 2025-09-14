Россию назвали «империей беспилотников»

NYT: Россия стала империей беспилотников, многократно увеличив их производство

Россия стала «империей беспилотников», многократно увеличив их производство. С таким утверждением выступила The New York Times (NYT).

«[Россия] на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи дронов"», — подчеркнули авторы издания.

NYT отметила многократный рост производства и применения Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», подчеркнув, что Москва совершила революцию в данной сфере. По оценкам аналитиков издания, Вооруженные силы (ВС) России запустили с начала года более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Журналисты также указали на снижение способности Украины противодействовать российским БПЛА.

Ранее ВС России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2». Они также могут переносить на себе FPV-дроны.