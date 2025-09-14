Россия
Шесть беспилотников самолетного типа сбили над российским регионом

В Белгородской области сбили шесть БПЛА самолетного типа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Белгородской области сбили шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с 12 до 16 часов по московскому времени силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены шесть украинских беспилотных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в российском регионе силы ПВО сбили пять украинских БПЛА.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов региона. По предварительной информации, последствия не зафиксированы.

